Закон охраняет интересы наиболее уязвимых категорий наследников, гарантируя им право на обязательную часть.

Наследование – это вопрос, который часто становится источником конфликтов даже среди ближайших родственников, и особенно сложно, когда наследниками являются дети разных браков.

Как именно распределяется имущество умершего между такими детьми, объяснили эксперты юридического блога по семейному праву «Family Law Help».

Права детей от предыдущих браков по наследству

Согласно законодательству, дети являются основными претендентами на наследство родителей. Все дети, независимо от того, рождены они в браке или вне, усыновлены или даже рождены после смерти отца (в пределах 10 месяцев), имеют равные права на наследство. Это означает, что дети из предыдущих браков также могут претендовать на наследство, даже если имущество зарегистрировано на вдову или вдовца, но только в рамках активов, приобретенных в этом браке.

Чтобы избежать проблем, специалисты советуют заранее оформить завещание, в котором будет четко определяться порядок раздела имущества после смерти завещателя. Если же завещание отсутствует, то имущество распределяется в соответствии с законом.

Кто имеет право на обязательную часть наследства?

Закон охраняет интересы наиболее уязвимых категорий наследников, гарантируя им право на обязательную часть независимо от того, что указано в завещании. Такими лицами являются:

дети до 14 лет;

подростки в возрасте от 14 до 18 лет;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособные вдовы или вдовцы;

нетрудоспособные родители.

Эти наследники имеют право на получение наследства по закону. В случае возникновения конфликта, потомки могут обратиться в суд для разрешения конфликта. Следует отметить, что любой из избранных наследников может отказаться от наследства, подав соответствующее заявление нотариуса.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, ждать ли новых отключений света

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.