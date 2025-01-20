Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога - должностному лицу грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала в столице директора Департамента сопровождения информационных систем одного из крупнейших банков страны, поддерживавшего российскую армию финансово.

Детали скандального дела раскрыли в СБУ.

По данным следствия, задержанный регулярно переводил средства для нужд оккупационных группировок россии. В частности, после начала полномасштабного вторжения он открыл счет на одной из самых крупных криптовалютных платформ мира. Через эту биржу чиновник переводил деньги на цифровые кошельки, принадлежащие российским военным группировкам. Точные суммы «донатов» устанавливают правоохранители.

Как выяснили следователи, информацию о сборе средств для нужд армии рф подозреваемый получал через тематические телеграммы-каналы.

СБУ задокументировала все действия чиновника и произвела его задержание в Киеве. В ходе обысков в доме были обнаружены: паспорт гражданина россии, российские рубли, мобильные телефоны, компьютер с поличным.

Подозреваемому объявлено обвинение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Чиновнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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