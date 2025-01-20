За незаконное использование пособия для ВСУ с целью получения прибыли ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители подозревают предпринимателя из Межгорья в незаконной продаже автомобилей, предназначенных для Вооруженных Сил Украины - за попытку реализовать 4 кроссовера, закарпатцу грозит заключение.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Как сообщили в полиции Закарпатской области, предприниматель из Хустского района завез в Украину четыре автомобиля из ЕС — KIA, Jeep, Nissan и Chevrolet, стоимость которых оценивается в около миллиона гривен.

Вместо того чтобы передать эти машины благотворительным организациям в Киеве, Запорожье и Тернополе, подозреваемый пытался продать их через интернет и на местных авторынках.

За незаконное использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним о подобном инциденте. Так, львовского бизнесмена будут судить за поставку некачественной военной одежды для ВСУ на сумму более 1 млрд грн, что было обнаружено благодаря материалам ДБР.

Предприниматель, который был основным организатором схемы, привлек к сделке своего сына и других лиц. Его компании заключили договоры с Министерством обороны Украины в 2023 году на поставку военной одежды на сумму свыше 1,8 млрд грн. сумму почти 1,2 млрд. грн.

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