Национальный банк Украины выступил против предоставления неограниченного внесудебного доступа к банковской тайне для любых органов, включая налоговую службу.

Об этом заявили в НБУ, отвечая на слова министра финансов Сергея Марченко о необходимости открытия банковской тайны сотрудникам ГНС.

В НБУ подчеркнули, что правоохранители и налоговые органы могут получить доступ к такой информации только по судебному решению. При этом они должны обосновать необходимость и целесообразность доступа, являющегося важным предохранителем для защиты частной информации граждан.

В Национальном банке Украины также отметили, что определение границ охраны банковской тайны требует тщательной балансировки между частными и публичными интересами. С одной стороны, это право клиента банка на конфиденциальность, с другой — потребность в защите общественных интересов, таких как предотвращение и расследование преступлений.

В то же время, в НБУ подчеркнули, что в Европейском Союзе, к которому Украина стремится присоединиться, защита частной собственности, в частности личных финансовых данных, является основной частью верховенства права. Любое необоснованное расширение доступа к банковской информации может угрожать основным правам граждан и противоречить европейским ценностям.

Глава НБУ добавил, что банковская тайна является важным элементом доверия к банковской системе.

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