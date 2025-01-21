Военный эксперт предупредил, какие населенные пункты на Новопавловском направлении сейчас в опасности из-за продвижения российских оккупационных войск.

На Новопавловском направлении продолжает обостряться ситуация на северном фланге того, что мы сегодня называем "остатками Кураховского плацдарма".

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ в запасе Константин Машовец.

В частности, по словам эксперта, 90-я танковая дивизия противника продолжает медленно продвигаться вперед на направлениях Новоелизаветовка – Надеевка, Ясенево – Новоандреевка и Славянка-Петропавловка. Но гораздо опаснее выглядит продвижение противника вдоль реки Волча в направлении Шевченко (нижн.) - Андреевки.

"И хотя пока им даже не удалось зацепиться за последнюю, они упорно атакуют именно в этом направлении и к северу от него", – заявил Константин Машовец.

Константин Машовец отметил, что противника, очевидно, сдерживают украинские подразделения, обороняющиеся к югу от Петропавловки, поэтому со стороны противника логичным выглядит перемещение с южного фланга "остатков плацдарма" на север 114-й отдельной мотострелковой бригады, учитывая, что Андреевка имеет ключевое значение для ситуации во всем этом выступе.

Кроме того, эксперт рассказал, что оккупанты продолжают вытеснять наши подразделения с северного берега реки Сухие Ялы, действуя с востока в направлении Курахово-Дачное и Дальнее-Дачное, и одновременно с юга непосредственно через реку пытаются атаковать в районе Янтарного и Зеленовки.

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