Военный эксперт рассказал, что задумали российские оккупационные войска на Покровском направлении, и какие населенные пункты следующими окажутся под ударом.

Российское командование пытается развить свой успех к югу от Покровска и с этой целью сосредоточило на небольшом участке фронта сразу несколько частей и соединений из состава 41-й и 2-й общевойсковых армий.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Константин Машовец отметил, что для того, чтобы установить более-менее централизованное управление ударной группировкой из мешанины частей и соединений сразу двух армий, командование противника сделало две важные вещи - передало общее командование этими войсками командованию 41-й общевойсковой армии и ввело в ее состав 90-й танковую дивизию, которая ранее действовала как отдельное соединение.

По словам эксперта, благодаря всем этим мерам российские оккупационные войска получили к югу от Покровска значительное преимущество в силах и средствах и за счет этого продвигаются вперед.

В частности сообщается, что передовым подразделениям противника ранее удалось после перерезания дороги Покровск-Межевая значительно расширить это вклинение и начать бои за Удачное и Котлино. Также оккупанты, очевидно, атакуя в направлении Песчаное – Зверовое, смогли вцепиться в село Зверовое.

Кроме того, Константин Машовец рассказал, что противник продолжает попытки продвигаться по обоим берегам реки Соленая на запад, в направлениях Соленое – Новосергиевка и Нововасиловка – Успеновка, хотя значительных тактических успехов здесь у него нет.

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