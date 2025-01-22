В Украине за последнюю неделю отмечаются значительные колебания цен на овощи.

Согласно данным аналитиков проекта EastFruit, больше всего подешевел лук, снизившись с 15-16 грн за кг до 13-15 грн. Это произошло на фоне снижения качества оставшегося товара в хранилищах.

Морковь также подешевела – с 25-32 грн за кг до 23-20 грн за кг. В то же время, цены на огурцы и сладкий перец продолжают расти. Минимальная стоимость огурцов увеличилась со 110 до 120 грн. за кг, а цена сладкого перца поднялась со 140-150 грн. до 145-170 грн. за кг. Подорожали и томаты, где верхний предел цены вырос с 90 до 120 грн за кг. Баклажан стал дороже со 110-120 грн до 180-200 грн за кг, в то время как кабачок немного подешевел – с 90-100 грн до 85-90 грн за кг. Цены на качественный чеснок также выросли, поднявшись до 170 грн. за кг со 150 грн.

Изменения наблюдаются и в сегменте зелени: цена укропа и петрушки снизилась с 200 до 180 грн. за кг, а вот салат подорожал с 50-100 грн. до 150-160 грн. за кг.

Во фруктовом сегменте подешевели апельсины, их цена снизилась с 68-130 грн. до 65-125 грн. за кг, а яблоки стали дешевле с 27-35 грн. до 23-32 грн. за кг.

Прогноз по ценам на продукты в Украине на 2025 год

Эксперты прогнозируют дальнейшие изменения цен на продукты в Украине. Максим Гопка, аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса", отметил, что из-за высоких цен на мясо спрос на этот продукт остается низким, что сдерживает его подорожание. В свою очередь, экономист Олег Пендзин отметил рост стоимости молочных продуктов, что имеет объективные основания.

По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, в течение 2025 года цены на хлеб могут увеличиваться на 1,5-2% ежемесячно, а всего за год они могут вырасти более чем на 20%.

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