Военный эксперт Олег Стариков рассказал, как далеко Украина продвинулась в изготовлении и использовании разных типов морских дронов и безэкипажных катеров.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас Вооруженные силы Украины стали первопроходцами по боевому использованию морских дронов», - подчеркивает Олег Стариков.

Как он объясняет, морские дроны можно использовать с целью патрулирования, охраны морских зон, контроля бухт, разведки, наблюдения, снабжения, транспортировки, спасательных операций, а ударные дроны – для уничтожения целей, бухт и тому подобного, в качестве тарана, а также платформы для ПЗРК, ПТРК и других минидронов для последующих атак.

«В настоящее время с учетом того, что Вооруженные силы Украины отработали уже на практике их боевое применение, стратегия большого флота в морях, в принципе, себя изжила. Сейчас все будут переходить на москитный флот. До недавнего времени, еще год назад, никто не думал, что малые морские дроны можно применять в морях, а сейчас они применяются. Вы меня спросите, а что по океанам? В ближайшее время все может быть», - рассуждает Олег Стариков.

Кроме того, отмечает эксперт, Украина показала отличное применение безэкипажных катеров в боевой обстановке, мы действительно добились результатов и главное тому доказательство – примерно 20% Черноморского флота рф было уничтожено. Так что, констатирует он, враг оказался неприспособлен к отражению наших БЭКов.

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