Сильные магнитные бури охватят Землю с 27 января по 2 февраля, их влияние может повлиять на самочувствие многих людей.

Сильные магнитные бури ожидаются в середине неделе, поэтому к ним стоит подготовиться метеозависимым людям.

Согласно данным экспертов Meteoagent, прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру говорит, что с 27 января на Земле есть довольно сильная магнитная активность.

Магнитные бури ожидаются до конца недели, но уже с 1 февраля ожидается средний геомагнитный шторм в 4 балла.

Специалисты говорят, что среди симптомов магнитной бури у метеозависимых людей может наблюдаться головокружение, сонливость, учащение пульса, необъяснимую тревожность и перепады настроения.

Общий совет для всех людей, которые ощущают на себе влияние магнитных бурь - пить больше чистой воды и уменьшить употребление соли. Также стоит хорошо высыпаться, да и в целом побольше отдыхать.

Метеозависимым людям стоит особо внимательно относиться к своему здоровью в этот период.

Когда ожидаются магнитные бури на неделе с 27 января по 2 февраля:

27 января - индекс геомагнитной активности Kp 2, влияние магнитных бурь слабое.

28 января, эксперты предупредили о магнитной бури средней интенсивности, Кр 4. Метеозависимые люди могут почувствовать ее влияние.

29 января будет пик активности магнитной бури, она будет на уровне Kp 5-6.

Большинство людей могут страдать из-за головные болей, может снизиться концентрация и работоспособность.

С 30 января магнитная буря пойдет на спад, но колебания остаются на уровне Kp 4, поэтому в эти дни рекомендуется больше отдыхать.

31 января ожидается стабилизация магнитного поля, геомагнитная активность снизится до Kp 3.

Последние новости Украины:

Не решит все проблемы: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: есть несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.