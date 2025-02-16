Меган Моббс возглавляет фонд RT Weatherman Foundation, который оказывает Киеву важную гуманитарную помощь.

Об этом в колонке для The Washington Post пишет Джим Герати. Фонд RT Weatherman, президентом которого является Меган Моббс, создал логистический хаб на границе Украины с Румынией, где поставляется лекарство, медицинское оборудование и другая гуманитарная помощь. Фонд также принимает участие в эвакуации раненых воюющих в Украине американских добровольцев и репатриации тел погибших американцев, пишет Politeka.

Кроме того, Меган активно выступает в соцсетях, возмущаясь тем, что "помощь Украине замедлилась из-за слабого руководства Байдена и дисфункции в Министерстве обороны". Интересно, что именно фонд Моббс координировал и спонсировал визит Кита Келлога в Украину в январе 2023 года, что свидетельствует о тесных связях между семьей и украинским вопросом. Через месяц после этого визита Келлог выступил в Сенате США, призывая к немедленной военной поддержке Украины для победы над российской армией.

Меган Моббс также высказывала свою позицию по миру в соцсети Х: "Один из новых великих обманов, которые продвигают плохие актеры, заключается в том, что нет ничего, за что стоит бороться и умирать. Мир любой ценой – это не мир, это капитуляция, замаскированная под добродетель. Настоящий мир требует силы, жертвенности и готовности защищать то, что правильно – даже если это дорого стоит”.

Она подчеркивает, что настоящий мир требует силы, жертвенности и готовности защищать правильное даже высокой ценой. Эта риторика созвучна с позицией Дональда Трампа, также выступающего за сильную поддержку Украины в ее борьбе.

Джим Герати считает, что "это непохоже на семью, которая заинтересована в том, чтобы дать Путину многое".

Источник: washingtonpost .

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