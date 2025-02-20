ПриватБанк предоставит новую финансовую помощь для украинцев, стало известно, кто может получить выплаты.

Новая финансовая помощь для украинцев, ветеранам войны и людям, получившим инвалидность во время боевых действий, обещают выплаты , передает Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе Приватбанка, речь идет о финансовой помощи в рамках программы "Ветеранский спорт", пишет Politeka.net.

Новая финансовая помощь для украинцев предусматривает, что деньги в сумме 1,5 тысяч гривен людям будут поступать каждые три месяца и их можно будет потратить на занятия в тренажерных залах, тренировки в секциях и посещение спортивных клубов, пишет Politeka.net.

Новая финансовая помощь для украинцев, как получать выплаты в ПриватБанке:

Чтобы получить новую финансовую помощь, нужно открыть специальный счет "Дія.Карты" в "Приват24", также оформить выплату можно в приложении "Дія".

Чтобы получить новую финансовую помощь для украинцев, подав заявку в "Дії", нужно:

выбрать "Сервисы", "Ветеранский спорт" и изучить условия программы, затем пройти проверку на соответствие требованиям, пишет Politeka.net .

Выбираете "Дія.Карту" от "ПриватБанка", чтобы получать выплаты и нажмите "Отправить".

После этого ждете зачисления новой финансовой помощи для украинцев.

Для оформления финансовой помощи понадобятся следующие документы: код налогоплательщика, подтвержденный сатус в Едином госреестре ветеранов войны, пишет Politeka.net .

"Подавать заявку в "Дії" нужно до 20 числа первого месяца каждого квартала", - говорится в сообщении.

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