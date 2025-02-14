Война в Украине может стать редким моментом сотрудничества между США и Китаем, особенно в контексте торговых отношений между Пекином и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что лидер КНР Си Цзиньпин может сыграть ключевую роль в прекращении боевых действий в Украине.

Как пишет CNN, этот вопрос, вероятно, будет поднят на Мюнхенской конференции безопасности, где вице-президент США Джо Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а министр иностранных дел Китая Ван I возглавит делегацию из Пекина, пишет Politeka.net.





По мнению аналитиков, Китай может быть заинтересован в том, чтобы сыграть полезную роль в завершении конфликта, но в то же время Пекин опасается подрыва своих отношений с Россией, отмечает Юн Сан, директор китайской программы аналитического центра Stimson, пишет Politeka.net.

"Реальный результат, которого Пекин хотел бы избежать - это очень сильно ослабленная Россия. Потому что тогда... (Пекин) будет лишен одного важного партнера", - сказал доцент Национального университета Сингапура Чонг Джа Иан.

Резко негативно оценивая возможность давления на Путина, специалисты указывают, что Китай не может позволить себе, чтобы Россия полностью провалилась, потому что это будет иметь серьезные экономические последствия. Китай уже и так находится в сложных отношениях с США и Европой, и потому вынужден продолжать поддерживать Россию как своего "единственного могущественного дипломатического союзника", пишет Politeka.net.

Более того, некоторые наблюдатели считают, что Си также видит в Путине потенциальный источник экономической и дипломатической поддержки при обострении ситуации вокруг Тайваня.

Трамп и Китай могут попытаться договориться о мирном соглашении, которое удовлетворило бы все стороны: Путин мог бы сохранить лицо, а Си и Трамп могли бы позиционировать себя как миротворцы. Однако этот сценарий вызывает оговорку у многих экспертов. Если Россия будет сохранять контроль над частями Украины, это может привести только к временному затишью, а не к устойчивому миру.

Источник: cnn .

Как сообщала Politeka, Мусиенко оценил телефонный разговор Трампа с путиным: «Это говорит, кстати, о слабости россии».

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, как США собираются заморозить российско-украинскую войну по линии фронта, если это не устраивает никого.