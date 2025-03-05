Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что у россиян стратегия – это выжидание и истощение ВСУ, поэтому остаться без помощи США очень опасно именно в долгосрочной перспективе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вы же заметили, что ситуация на поле боя сейчас приобрела очень странную конфигурацию. Это означает, что даже при наличии кризисов на определенном направлении противник не вводит туда свои резервы для того, чтобы этот тактический кризис превратился в оперативно-тактический, потом в оперативный, потом в оперативно-стратегически. Идет мелкое просачивание. На видео можно посмотреть, как 1-2 штурмовика где-то ходят по серой зоне, за ними гоняются беспилотники, они укрываются, попадают, не попадают…», - рассказывает Олег Стариков.

То есть, объясняет он для Politeka, противник мог бы и сейчас идти в наступление, например, после Великой Новоселки, там дальше поля, и в Херсонской, Запорожской области у него группировка 50 тысяч, но задача другая – выжидание и истощение ВСУ, чтобы мы уже не могли сопротивляться. А в войне, напоминает эксперт, действует закон перенапряжения усилий, то есть с учетом длины линии боевого соприкосновения в любой момент могут начаться тактические кризисы, и симптомы уже есть.

«Вы меня спросили, сколько можно продержаться (ред. – без помощи США)? Ну, наши должностные лица говорят, что 6 месяцев. Это не я говорю, это я их цитирую. А вот я задаю им теперь вопрос. А после 6 месяцев что будет? А вот после 6 месяцев в полной мере начнет действовать тот закон, о котором я говорил. Если кто коронавирусом болел, знает, есть легкая, средняя и тяжелая форма. Вот тяжелая форма – это скафандр надевали и легкие прочищали. А еще была такая штука, как шторм, когда вроде бы тебе нормально, потом раз – организм сгорел, легкие сгорели, ты через 2 часа умер. Вот чего я боюсь», - объясняет Олег Стариков.

А то, что мы россиянам скоро покажем, будет день, будет и пища, подчеркивает он для Politeka, - это уровень мышления командира батальона, но не государственных деятелей, им надо думать о том, как события на фронте будут развиваться дальше, а не вспоминать, кто кого как обидел.

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