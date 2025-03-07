Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что 3-6 месяцев без помощи США мы будем держаться, но дальше Европа не сможет помочь и будет кризис, поэтому надо думать над политическим решением, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Будет ли обвал? Нет не будет. Будет ли катастрофа? Нет не будет. В ближайшее время. 3-6 месяцев не будет. Будет ли после 6 месяцев? Вопрос. Закон о перенапряжении усилий на линии боевого соприкосновение действует, он работает. Когда произойдет обрушение? Опять же, это все по времени. Сейчас время играет на стороне не нас, а противника», - отмечает Олег Стариков.

Но главное, подчеркивает он для Politeka, другое – это цель. Как напоминает эксперт, в начале 2022 года цель войны была, перед контрнаступлением 2023 года она тоже была, но дальше противник перехватил стратегическую инициативу, а мы перешли в стратегическую оборону, только вот оборона – это не цель войны. Можно воевать, констатирует он, год, 2-3, была и Тридцатилетняя война, и Столетняя, но, если мы не можем добиться целей войны военным способом, пора принимать политическое решение.

«Можем ли мы сейчас (ред. – достичь целей) с помощью военных силы с учетом того, что наш основной стратегический партнер прекратил поставку вооружений? И дело в том, что Европа не потянет (ред. – предоставлять помощь) с той интенсивностью, которая сейчас есть. Ну, не потянет она, у них просто этого нет, а все остальное вооружение шло из-за океана. Сейчас уже и Дональд Туск подтвердил, что все, что летело и шло по океану, остановилось», - объясняет Олег Стариков.

Поэтому, предупреждает он для Politeka, если все будет так продолжаться, если помощи от США не будет, политического решения не будет, а боевые действия продолжатся, то ВСУ придется по чуть-чуть отходить, фронт слишком растянулся, и на все большем количестве направлений будут возникать кризисы.

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