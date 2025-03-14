Политолог Виталий Кулик объяснил, что переговоры в Джидде нужно воспринимать как факт того, что для мира в Украине нужны США, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Фактически Украина согласилась с тем, что США определяют линии компромисса в диалоге с россией. Не Украина, а США. Это было понятно и до. Возможно, это и было одной из причин инцидента в Овальном кабинете. Мы пытались отстоять какой-то объем субъектности, но соглашаемся с тем, что будут прямые переговоры США и россии. США выступают переговорщиками, а мы фактически будем доделывать какие-либо детали того, о чем они договорятся большими мазками», - объясняет Виталий Кулик.

Это факт, констатирует он, к тому же доказанный для нас недавней остановкой американской помощи и обмена разведданными. Да, рассуждает эксперт для Politeka, конечно, без карт, как говорил Трамп, Украина бы не осталась, но нужно адекватно оценивать собственные возможности, а не только повсюду искать зраду.

«Окей, если бы мы не согласились и считали, что будем воевать вместе с европейцами, которые нас поддержат до какой-нибудь другой точки, когда могли бы начаться переговоры. Мы к этому готовы? То есть наша способность в производстве оружия, ракет, боеприпасов, пороха? А мобилизационные возможности? Мы можем увеличить объем целевых военнослужащих или не можем? Мы можем обеспечить общую тотальную мобилизацию в случае чего? Окей, а как мы их будем учить?», – подчеркивает Виталий Кулик.

И для руководства страны, утверждает гость программы для Politeka, ответы на эти вопросы должны быть очевидны. По его мнению, в сегодняшней парадигме иначе быть и не могло, поэтому будем вести переговоры и США будут главными переговорщиками.

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