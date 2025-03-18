Киевский международный институт социологии провел исследование мнения и взглядов жителей столицы по поводу возможных выборов главы города и выяснил, у кого есть шансы на победу.

Респонденты получили гипотетический список кандидатов на должность городского головы, ведь сейчас о выборах в Киеве речь не идет, и выбрали, за кого они бы проголосовали. Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди киевлян всех районов города, которым больше 18 лет и которые живут в столице на данный момент.

Этот опрос КМИС проходил в течение 17-27 февраля 2025 года и является уже третьим по счету, предыдущие два состоялись 12-16 октября 2023 года и 23 апреля-1 мая 2024 года. Как видим, результаты с тех пор не сильно изменились, разве что в пределах погрешности.

В. Кличко лидирует в рейтинге с результатами 32,1% среди всех респондентов и 54,5% среди определившихся. А. Ильенко набрал 6,1% и 10,3%, М. Порошенко – 5% и 8.5%, М. Томенко – 3,6% и 6,1%, И. Верещук – 2,1% и 3,5%, О. Доний – 2% и 3,3%, а О. Ткаченко, С.А. Гусовский и М. Поживанов набрали не более 1% среди всех респондентов и не более 2% среди определившихся.

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