Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что российская оппозиция сегодня, по сути, занимается пропагандой, дает надежду антипутинским россиянам и готовит их к будущему, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как рассказывает эксперт, основная составляющая российской оппозиции все-таки медийная, то есть они пропагандисты, лучшие среди них - Максим Кац, Майкл Наки, Ходорковский, у них миллионы подписчиков, миллионы просмотров. И благодаря этому, подчеркивает он для Politeka, они поддерживают у остальных антипутинских россиян какую-то надежду.

«Безусловно, они не могут свергнуть путинский режим сейчас, но они могут держать это все на медленном огне, как когда-то «Голос Америки» держал нас, чтобы, если наступит форс-мажор под названием «19 августа 1991 года», миллион человек вышел в москве на улицу. Вот благодаря Максу Кацу, Майклу Наки и еще десятку таких людей этот миллион выйдет в москве на улицу в нужный момент», - объясняет Михаил Шейтельман.

Но сейчас, рассуждает он для Politeka, нет смысла в каком-то большом объединении российских оппозиционеров, потому что они не готовы сегодня идти штурмовать москву, захватывать власть и так далее. Тут, утверждает гость программы, нужен момент и соответствующая фигура, как когда-то это было с Ельциным, хотя он не был лидером всей оппозиции.

«И мне нужно от такого человека, во-первых, чтобы он был готов встать на танк, во-вторых, чтобы за него потом проголосовало 100 млн человек в россии», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Волков объяснил, что нам сейчас нужно думать об инклюзивных рабочих местах для ветеранов, а не о трудовой миграции.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о возможности передать ЗАЭС под контроль США: «Мы просто 3,5 года не будем платить по счетам».