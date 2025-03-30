Об этом он рассказал в своем блоге.

«До 30 апреля и до 10 мая, потому что тогда надо военное положение продолжать или не продолжать в Украине. Если устойчивое перемирие, значит, тогда все, оно не будет пролонгировано. Потому что это на 3 месяца пролонгировать, и это значит, что мы тогда вообще уходим куда-то за пределы 2026 года, а это Трампу не нужно, поэтому он будет давить», - утверждает Вадим Карасев.

Как он объясняет для Politeka, очевидно, был разговор, в котором Трамп сказал путину, что пора войну заканчивать, но путин не согласился.

Так что, констатирует эксперт, Трамп решил начать с малого и возможного – с перемирия в ударах по энергетике и на Черном море, тем более, что уже был опыт выгодной зерновой сделки, только вот Турция и ООН не смогли продержать ее. Да, добавляет он и сейчас с перемирием не все идет гладко, но пытаются сделать хоть что-то, и для этого россия требует снять санкции хотя бы в аграрной сфере, поэтому, если Европа будет упираться, Трамп станет более настойчивым.

«Я думаю, что оно будет работать, Трамп добьется перемирия. Да, по энергетике сейчас пока спорят, оно с 18 марта или как, но потом разберутся, будут все данные разведки. И когда перемирие это пойдет, потом уже можно подумать о всеобщем перемирии на земле, там будут свои верификации и так далее», - заключает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что дипломатия вышла на первый план, что говорит о завершении войны.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о новой тактике обстрелов рф: «Будут делать акцент на дронах, они дешевле».