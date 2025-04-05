Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Даже в условиях отсутствия поддержки со стороны США Украина в состоянии выдержать. Во-первых, резервы. В 2022 году было принято решение экономить. Данилов, который тогда был секретарем РНБО, сказал, что у нас будет столько суверенитета, сколько будет возможностей продолжать войну без поддержки союзников. И с этого времени, кажется мне, начался процесс накопления ресурсов. И по оценкам Сикорского, который чуть-чуть понимает эту зависимость, сказал, что Украина имеет накопленных ресурсов как минимум на год, чтобы выдержать», - рассказывает Петр Кульпа.

Также он напоминает, что Маск вмешивается в выборы в Европе, что он, например, активно поддерживает «Альтернативу для Германии». То есть, объясняет гость программы, администрация Трампа может использовать разные средства для того, чтобы убрать те европейские элиты, которые им не нравятся, и благодаря этом Европа сегодня еще больше объединяется вокруг Украины.

Раньше, рассуждает он, европейские элиты поддерживала Украину, исходя из геополитических интересов, а сегодня – из интересов защиты собственного места в своих странах, потому что иначе с одной стороны давить будет Трамп, а с другой – путин.

«Сегодня «Рамштайн» – это не система, в которой бедный родственник просит что-то. Даже без США это система, в которой сидят министры многих стран и просят Умерова согласиться на сотрудничество в военной отрасли. Потому что Украина – это технологии, дроны, искусственный интеллект. Каждый дрон, который летает, записывает, собирает информацию, на которой учится искусственный интеллект. Сегодня это невероятный потенциал Украины», - объясняет Петр Кульпа.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что, очевидно, отношения у путина и Трампа не так уж хороши, потому что президент США не приедет в москву 9 мая.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему Трамп не ввел пошлины против россии: «Здесь два варианта».