Об этом они рассказали в подкасте «После войны».

«На сегодняшний день, к большому сожалению, во многом консервативные нарративы для европейских стран пишут в москве. Мы очень часто смеемся над бестолковыми выпадами Дугина и других идиотов, которые выходят и пытаются что-то заявить, но потом с помощью источников донесения информации это попадает туда, и оно оседает в Европе. А потом мы спрашиваем, почему ультраправые выступают против поддержки Украины, почему они так поддерживают россию», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, доктрины ультраправых движений в Европе были нивелированы и дискредитированы, особенно если они имели связи с фашистами в Италии и нацистами в Германии, так что им нужно было черпать где-то вдохновение, и они нашли его в москве.

По мнению Тараса Березовца, здесь следует упомянуть также и псевдорелигиозные российские культы, которые кремль скармливает также и представителям США. Например, напоминает он, путин рассказывал тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему, что у него на даче был пожар и сгорели абсолютно все ценные вещи, кроме нательного крестика. Как отмечает эксперт, история, конечно, странная, учитывая, что крестик мог быть золотым или серебряным, так что он просто расплавился бы.

«Но, конечно, Джорджу Бушу-младшему как очень религиозному человеку путин успешно втюхал эту историю. Как говорится, отзеркалил, у спецслужб есть такой термин. То есть воспринял его религиозную историю. Так же, как и Стиву Уиткоффу путин втюхал историю о том, что он молился якобы за Трампа, когда на него произошло покушение», - добавляет Тарас Березовец.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что Украина все время полномасштабной войны не использовала все свои мощности по производству оружия.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о рисках наступления рф из Беларуси: «Территория заминирована, мосты взорваны, дороги перекрыты».