Военный эксперт Олег Стариков рассказал, действительно ли США выйдут из мирного трека через 3 недели и Украина уже готовится к худшему сценарию, как написало издание Bild, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я бы не спешил с выводами, на которые падки как наши СМИ, так и зарубежные, за исключением тех, кто поддерживает президента Трампа, так называемые националы. А транснационалы спешат и рассказывают: «Шеф, все пропало – гипс снимают, клиент уезжает». Мол, Трамп всех бросил, поматросил и бросил», - рассуждает Олег Стариков.

По его мнению, после Лондона переговоры были не сорваны, а просто перенесены, этот вывод можно сделать, анализируя, что происходит. Тем не менее, констатирует эксперт, Трамп остается верен своему плану мирного урегулирования российско-украинской войны.

«Время с 10 по 30 апреля было выделено администрацией президента Трампа на решение урегулирования вопроса, связанного с окончанием российско-украинской войны в политическом плане. Еще раз говорю, что есть политическая составляющая и есть военная. Сегодня 25 апреля, еще есть 5 дней. 5 дней – это очень много для сильных мира сего», - утверждает Олег Стариков.

И не надо думать, констатирует он, что администрации Трампа не хватит сил и способов воздействия для того, чтобы решить эту проблему, иначе рейтинг Трампа и республиканцев сильно упадет к выборам в Конгресс. И вообще, подчеркивает эксперт, Трамп в свои годы достиг очень много, его избрали президентом раз, дальше он потерпел поражение, теперь его избрали во второй раз, так что проигрывать в российско-украинской войне он точно не намерен, он слишком много поставил на победу.

Как сообщала Politeka, Городницкий рассказал, что делать, если США выйдут из мирных переговоров.

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