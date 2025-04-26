Политолог Руслан Бортник заявил, что скоро Трамп решит, кто путает ему все карты и срывает переговоры – Европа с Украиной или россия, и тогда мы увидим новые санкции, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, сейчас мы находимся на этапе информационной истерики. То есть, утверждает он, переговоры не провалились и не завершились, просто всегда, когда речь идет о большой сделке, в ход идут эмоции, громкие слова, махи руками, захлопывания дверей, я пошол, мне не интересно, догоняйте и так далее.

«Вот мы находимся на этапе торга и информационной истерики, которая сопровождает этот торг. Переговоры не завершились, они не провалены, но они входят в острую пиковую стадию на наших глазах. Поэтому дальше следим за руками, а не за языком, тем более, что языков сейчас много и пресса тоже пытается формировать общественное мнение», - утверждает Руслан Бортник.

Как рассуждает эксперт, если США посчитают Европу и Украину виновными в срыве мирных переговоров, тогда Украине снова остановят военную помощь, а против Европы введут какие-то новые тарифы или другие формы экономического ограничения. То есть, констатирует он, мы увидим, что отношения ухудшаются и США используют практические методы для укрощения строптивых.

«Во-вторых, больше прояснится после Уиткоффа в москве, которого там любят. Такое впечатление, что он в кремле проводит больше времени, нежели с женой в последнее время. И я думаю, что последствия будут после Уиткоффа в москве, в какой-то мере наступить ясность. Но тоже американская практическая политика в отношении москвы будет маркером того, что происходит, кого США считают виновными. Если сейчас будут санкции, ограничения, значит, Вашингтон считает виновной москву», - заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Березовец рассказал, что будет с верой людей в оккупации, в частности, с духовной.

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