Об этом он рассказал в своем блоге.

«Венгрия и Турция блокировали определенные процессы, и помните этот конфликт со Швецией в отношении выдачи курдских сепаратистов и деятелей. Но оно все прошло через сито торгов. Это означает, что, условно говоря, серьезного указания ни со стороны США, ни со стороны других ключевых центров влияния внутри НАТО на такую блокаду не было», - отмечает Руслан Бортник.

А россия, объясняет он, избрала вообще тактику игнорирования этого расширения НАТО, она эту проблему все равно не могла решить.

«Кроме того, там есть еще один тонкий момент. Финляндия вступила в НАТО, но это модель вступления не предусматривает размещения на ее территории значительных контингентов иностранных войск. Вступление одной ногой», - рассуждает Руслан Бортник.

В частности, отмечает эксперт, речь идет о последних заявлениях из Белого дома, что США больше не гарантируют безопасность европейским членам НАТО. По его мнению, если бы акции НАТО котировались на бирже, они бы сейчас очень сильно упали, потому что возможности Европы в плане коллективной безопасности без США очень ограничены.

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