Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко объяснил, что соглашение с США о недрах лучше, чем засилье пророссийских олигархов и русского мира, которое в Украине было все это время, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По мнению политика, прежде чем критиковать соглашение о недрах с США, нужно оглянуться назад и вспомнить, что десятилетиями Украина была пустыней, из которой пророссийские олигархи вывозили ископаемое заграницу. И он подчеркивает, что все эти ключевые олигархи, поднявшиеся на продаже газа, нефти, полезных ископаемых разного рода – друзья путина, готовившие приход россии сюда.

«Американский бизнес опасен, угрожает нашим национальным интересам, а все предыдущие десятилетия это были хорошие люди, когда бизнес вел русский мир, построил у нас тысячи российских общин и тысячи российских церквей, утверждал русский язык, российские ценности, уничтожил украинскую армию?», - подчеркивает Николай Томенко.

То есть, констатирует он, это выбор между очень плохими российскими олигархами и неизвестно какими американскими бизнесменами, но другого нет. Тем более, добавляет политик, нужно укрепить Украину, уничтожить коррупцию, монополизацию страны, и присутствие здесь американского бизнеса в этом процессе – не такая уж плохая альтернатива.

«Еще одно обстоятельство, крайне важное и о котором нужно говорить – это то, что американские эксперты и бизнесмены не поедут сюда, чтобы анализировать и мониторить наши природные ископаемые, возможность инвестиций, пока не завершится война. Это же совершенно очевидно. То есть фактически сегодня это инвестиция скорее в сотрудничество с США, возможность получать оружие, их влияние для завершения войны, чем в самые полезные ископаемые», - объясняет Николай Томенко.

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