Народный депутат Украины Дмитрий Разумков объяснил, почему после того, как в Украине подняли военный сбор с 1,5 до 5%, денег на армию все равно не хватает, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью канала «Знай.Юа».

«Во-первых, давайте будем честны, это не военный сбор. Мы как раз предлагали и подавали соответствующие предложение к законодательству, чтобы это наполнение происходило в отдельный фонд. То есть чтобы вы видели, что у вас заходят деньги, это военные деньги, и вы понимаете, что они могут быть направлены исключительно на нужды военных», - отмечает Дмитрий Разумков.

Вместо этого, рассказывает он, власти решили эти средства просто заливать в общий бюджет, из которого дальше финансируется и телемарафон, и ОП, и депутаты себе выплаты или компенсации поднимают, и 1000 от Зеленского, и ремонт дорог, а уже потом в армию доезжает небольшая сумма денег.

Кроме того, отмечает политик, с самого начала было понятно, что увеличение военного сбора сможет дать лишь 59 млрд гривен, а дефицит бюджета тогда составлял 600 млрд, остальную сумму планировали взять в кредит. Хотя, по его мнению, логичнее было уже тогда всю сумму взять в кредит, чтобы не заставлять этими налогами ФЛП закрываться и бизнес уходить в тень. В то же время, констатирует нардеп, по состоянию на январь из-за поднятия военного сбора закрылось около 100 000 ФЛП.

«Это были налоги, может быть, небольшие, но налоги в бюджет. Это были вопросы, связанные с финансированием и существованием их семей. А когда это забрали, это большое нашествие людей пошло в государственный бюджет с просьбой дать им возможность получить финансирование из фонда по безработице. Бизнес начал увольнять людей, потому что им трудно было удерживать их, и бизнес, давайте честно, об этом непублично говорят все, начал уходить в тень. Нельзя жить по принципу: чем больше корову доить, тем больше она будет давать молока», - заключает Дмитрий Разумков.

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