Политолог Руслан Бортник рассказал о противостоянии в окружении Трампа, где, в частности, Уиткофф и Вэнс ориентируются на сделку с рф любой ценой, а Келлог выступает против уступок, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Он (ред. – Келлог) продолжает говорить не только приятные вещи для Украины, но он продолжает говорить достаточно неприятные вещи для москвы, играет роль такого себе злого полицейского с американской стороны для москвы. Если Уиткофф – добрый полицейский, то Кит Келлог – злой», - отмечает Руслан Бортник.

В частности, напоминает эксперт, недавно Келлог назвал путина главным барьером для прекращения огня в Украине и заявил, что россия не выигрывает в войне, и он продолжает быть в контакте с Киевом и Брюсселем, поскольку отвечает в американской дипломатии именно за это направление.

Как он объясняет, если Вэнс и Уиткофф – это более консервативное крыло окружения Трампа, ориентированное на достижение соглашений с москвой и уступки, то Келлог представляет крыло, которое чуть-чуть ближе к европейской и украинской позиции, он продавливает идею перемирия без предварительных условий и идею отказа от каких-либо уступок в отношении рф. По словам эксперта потеря советника по нацбезопасности Уолтца для этого второго проевропейского крыла может быть ощутима в конечном итоге, но сейчас борьба в окружении Трампа продолжается.

«Видим, как два эти крыла пытаются заставить американскую птицу летать, но мне кажется, что машут они часто несинхронно, поэтому мы видим очень много кувырков в воздухе, странных поз, иногда действительно реальные угрозы падения с рисками разбиться насмерть», - заключает Руслан Бортник.

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