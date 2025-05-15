Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что никаких договоренностей с россиянами в Стамбуле не будет, но вот перемирие – более вероятно, если будет давление, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Когда Запад, когда Евросоюз говорит о перемирии, он, конечно, говорит не только о дронах, а говорит о том, что происходит на линии фронта. А на линии фронта все происходит. Война, война, война. Военные действия не уменьшались. Вот российское Министерство обороны сообщило, что они захватили в Донецкой области село Миролюбовка. Если они думают, что захватить село Миролюбовка – это и есть шаг к миру, что это и есть переговоры, что это и есть мирный процесс, что это и есть перемирие, то надо их известить, что это не так», - констатирует Михаил Шейтельман.

Кстати, отмечает эксперт, Когда Германия давала россии время до конца суток для согласия на 30дневное перемирие, она сделала ошибку, не указав время. По его словам, так ультиматумы не ставятся, надо, как в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», 16:00 – война с Англией, так что тут европейцы потеряли инициативу.

Тем не менее, подчеркивает эксперт, от ультиматума Европа не отказалась, ведь, когда Bloomberg написал, что европейские лидеры призовут Трампа ввести санкции против россии, если путин откажется от встречи с Зеленским или не согласится на перемирие после переговоров 15 мая, это касалось именно американских санкций. То есть, объясняет он, это Трамп ждет результатов этих переговоров, от него там будет Рубио, а европейцы участия не берут, они готовят свои санкции.

«Но это не может закончиться договоренностью, в смысле переговоры с россией. А может ли американо-европейский ультиматум закончиться прекращением огня? Да, я в это верю, это может быть. Если у путина живы еще остатки серого вещества в голове, то я вполне верю, что по результатам этого ультиматума и давления путин пойдет на 30-дневное прекращение огня. В это я готов поверить», - рассуждает Михаил Шейтельман.

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