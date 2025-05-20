Военный эксперт Олег Стариков рассказал, почему россия так и не провела ранее анонсированный учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты «Ярс» накануне разговора путина с Трампом, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Эти комплексы предназначены для ответного удара. И действительно там 3-4 индивидуальные головные части, мощность каждой – от 300 до 500 килотонн. Маленькая справка – взрыв на Хиросиме и Нагасаки был 10 килотонн. Представляете, какая это мощь? И тем более разделяющаяся головная часть. Оружие это ужасное, страшное», - рассказывает Олег Стариков.

Также, отмечает он, согласно договоренностям 1988 года между США и СССР, то есть россией как правопреемницей, стороны обязаны уведомлять друг друга о проведении таких учебно-боевых пусков. Как объясняет эксперт, уведомление за 24 часа до пуска необходимо, чтобы противоположная сторона не посчитала этот удар первым, который начинает ядерную войну.

«Уведомление, потом идет закрытие воздушного пространства. Но данных по запуску не было, закрытия воздушного пространства тоже не было. Я тоже это проверял, ничего такого нету. По всей видимости, эта ситуация связана была с информационной составляющей. То есть мы уже переходим в область информационной борьбы, информационно-психологических операций и боевой пропаганды», - объясняет Олег Стариков.

Так что, констатирует эксперт, скорее всего, все эти было вражеским ИПСО, дальше пусть разбираются политики, дипломаты, будут писать ноты или не будут. Но что касается вообще этой ситуации, отмечает он, то ничего странного, потому что страны, у которых есть ядерное оружие, регулярно проводят учебные пуски, уведомляют об этом друг друга, тут главное, чтобы они не было просто боевыми.

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