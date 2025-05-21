Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Начнем с возрастной надбавки. Ежемесячную доплату получают пенсионеры, которым исполнилось 70 лет и больше. Ее сумма зависит от возраста человека. То есть 300 грн получают те, кому исполнилось 70 лет. 456 грн получают те, кому исполнилось 75 лет. И 579 грн получают те, кому исполнилось 80», – рассказывает Екатерина Котенкова.

По ее словам, не нужно никуда обращаться для начисления этих доплат, все происходит автоматически, но если вам исполнилось 70 лет, а дополнительные 300 гривен не пришли, то в такой ситуации нужно обратиться в Пенсионный фонд, потому что могла произойти какая-то ошибка. То есть, констатирует журналистка, лучше держать руку на пульсе.

«Далее прибавка за детей. Пенсионеры, которые воспитывают детей младше 18 лет, получают дополнительно 150 грн за каждого ребенка. Прибавка распространяется только на тех, кто получает пенсию по возрасту, инвалидности или выслуге лет. Для работающих пенсионеров ее не выплачивают. Чтобы получить надбавку за детей, следует обратиться в отделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и пакетом документов, удостоверяющих родственные связи и возраст ребенка», - объясняет Екатерина Котенкова.

Также, сообщает журналистка, надбавку могут получать одинокие пенсионеры, отвечающие ряду критериев. В частности, рассказывает она, это возраст более 80 лет, самостоятельное проживание, потребность в постороннем уходе за состоянием здоровья и пенсия по возрасту. В 2025 году, отмечает журналистка, такая надбавка составит 944 грн, то есть 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что в Украине проверят студентов, не уклоняются ли они от мобилизации.

Также Politeka писала о том, что Котенкова объяснила, почему украинцам приходят завышенные платежи за коммуналку.





