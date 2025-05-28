Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что российско-украинская война уже просчитана на годы вперед, и остановить ее может только политическое решение, принятое на переговорах, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как объясняет эксперт, время в военной науке и военном искусстве тоже материальное, как и личный состав, как и вооружение, потому что каждый день идет подсчет санитарных потерь, а также необратимых, необходимо набирать новые пополнения.

«Поэтому для этого существуют математические расчеты с помощью математического анализа, ланчестерской модели. Чтобы вы понимали, все просчитывается: и сколько будет потерь, и сколько необходимо будет вооружения. Как говорил Шарль Морис де Талейран-Перигор, война – это слишком серьезное дело, чтобы поручать ее военным. Военные будут воевать до бесконечности. Это первый тезис», - объясняет Олег Стариков.

Второй тезис, отмечает он, состоит в том, что военные воюют по документам. Как рассказывает эксперт, к концу года подводятся итоги, и Генштаб за подписью главкома подает документы, новый план работы, план ведения боевых действий на новый год из 4 составляющих: зима, весна, лето, осень. Так вот, констатирует он, зиму и весну мы прожили, и по плану – летняя военная кампания 2025 года, она уже идет.

«Она закончится, когда будет принято политическое решение на переговорах с Украиной об окончании ведения боевых действий, о переходе к переговорам. А до того момента воевать будут столько, сколько скажут: 2025 год, потом 2026 год и так далее. Это по противнику. По ВСУ аналогично, к концу года мы по подвели итоги», - утверждает Олег Стариков.

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