Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что операция «Паутина» не только нанесла ущерб рф, но и оказывает мощное психологически-информационное влияние на россию и весь мир, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Общий ущерб, как подсчитала СБУ, составляет более 7 млрд долларов для россии в результате такой атаки. Я вам скажу, это больше, чем некоторые санкционные пакеты, вводимые против россии. И второе – война переходит все больше на территорию россии», - отмечает Александр Мусиенко.

Ведь, напоминает эксперт, кроме атаки дронов на 4 российские аэродромы, в Курской и Брянской области еще взрывались мосты, нарушена логистика, подвоз боеприпасов и личного состава на фронт. Еще один важный аспект, добавляет он, – это морально-психологическое влияние на россиян, понимание, что путин не может их защитить. По словам эксперта, сейчас в соцсетях появляется очень много истерических выпадов российских военкоров о том, что власти на них плевали, что их военные в большом количестве гибнут на фронте, а теперь война еще и в тылу.

«И все запугивания о том, что россия применит ядерное оружие, демонстрируют, что, как говорил Мао Цзэдун, ядерное оружие – это бумажный тигр. Вот в случае россии отчетливо складывается впечатление, что это действительно бумажный тигр. Украина в очередной раз демонстрирует, что не нужно бояться россию, что, да, они угрожают и бряцают ядерным оружием, но, в конце концов, их можно и нужно бить, и ничего не произойдет», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Кроме того, добавляет эксперт, после операции «Паутина» позиции украинской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня станут значительно сильнее, чем были до этого, и Трамп или кто-либо другой уже точно не скажет, что у Украины нет карт, теперь они есть.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что будет на переговорах 2 июня в Стамбуле: «Пытаются разыграть жалкое представление».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какова цель наступления рф: «Ведутся боевые действия за 27 км до Сум».