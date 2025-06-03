Политолог Руслан Бортник заявил, что переговоры делегаций в Стамбуле не дали никаких результатов и не дадут, но идут также закрытые переговоры, и надеемся на встречу президентов, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, формальная встреча делегаций в Стамбуле длилась около часа, но перед ней была неформальная встреча между Мединским и Умеровым, которая, как пишут источники, длилась 2,5 часа. Непонятно, констатирует он, о чем они говорили, но эта неформальная встреча свидетельствует о том, что все-таки за кулисами решаются какие-то вопросы, что-то между элитами варится, но показать это публично нельзя.

«Вот этот закрытый раунд переговоров между Мединским и Умеровым – это первые настоящие переговоры. А вот то, что уже произошло публично, это в какой-то мере была формальная процедура», - подчеркивает Руслан Бортник.

А что касается публичной встречи делегаций, рассказывает он, то стороны обменялись меморандумами, то есть своими политическими позициями, которые уже переписать будет крайне сложно. То есть, объясняет эксперт, это фиксация переговорных позиций, от этих меморандумов обе стороны дальше будут отталкиваться, и особо отойти от своей позиции уже не получится.

«Несмотря на то, что формально документы украинской и российской позиции не совпадают абсолютно, стороны продолжают переговоры. Какого-то скандала, срыва переговоров мы не наблюдали. Стороны, более того, заявляют об успехе переговоров, хотя с точки зрения смыслов ни о чем же не договорились. Абсолютно ни о чем не договорились. И стороны сейчас вышли на прямую для встречи глав государств. Всем понятно, и это озвучил Эрдоган, что без встречи президентов дальше ситуация вряд ли сдвинется с мертвой точки», - заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Шейтельман о переговорах в Стамбуле: «Пытаются разыграть жалкое представление».

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