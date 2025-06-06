Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в ВР зарегистрировали законопроект, дающий временную бронь от мобилизации тем мужчинам, которые не состоят на учете, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

Нардепы зарегистрировали законопроект №1335, отмечает Екатерина Котенкова.

Как рассказывает журналистка, если этот законопроект будет принят, то мужчин, не имеющих военно-учетного документа, не состоящих на военном учете, не уточнивших персональные данные или вообще находящихся в розыске ТЦК, можно будет брать на работу на критически важные предприятия с оформлением бронирования.

«То есть бронирование смогут получить нарушившие законодательство, закон о мобилизации», - подчеркивает Екатерина Котенкова .

По словам журналистки, продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней по заключению трудового договора с таким работником, и так бронировать человека могут только один раз в год. Итак, констатирует она, после брони на 45 дней, очевидно, человека все равно ждет мобилизация.

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