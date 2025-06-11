Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, на заседании 5 июня Верховная Рада приняла законопроект №4380 об административном сборе за основу. По ее словам, он предусматривает четкие размеры админсбора более чем за 170 самых популярных административных услуг.

«То есть платные услуги налогоплательщикам. Верховная Рада проголосовала за то, чтобы административные услуги в ЦНАП стали платными для украинцев. Теперь около 170 админуслуг будут доступны только за деньги. Такой абсурд может быть только у нас, где граждане из собственного кармана, то есть с налогов удерживают государственных служащих, чтобы эти наемные работники оказывали платные услуги своим работодателям», - объясняет Екатерина Котенкова.

Кроме того, сообщает журналистка, также появилась инициатива по идентификации телефонных номеров, то есть каждую SIM-карту нужно будет подтверждать паспортом. Возможно, отмечает она, это очередная нехитрая схема, чтобы люди таким образом обновили данные, а к этому полностью взять под контроль население Украины.

«Никто не осознает, сколько может появиться уголовных дел или каких-то других относительно абсолютно невинных людей, потому что SIM-карты могут записать на кого угодно. В колл-центрах тысячи безымянных SIM-карт и нереальное количество персональных данных людей. Как вы думаете, на кого они эти SIM-карты будут регистрировать? Правильно, на простых украинцев Чьими-то данными они завладели, будут регистрировать на простых украинцев. А дальше что будет? Что-то натворят, а придут к человеку, который даже не имеет представления о том, что на него оформили SIM-карту», ​​- предупреждает Екатерина Котенкова.

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