Об этом он рассказал на своем канале.
«Война – это больше политика, чем ведение боевых действий. То есть война – это продолжение политики. По моему личному убеждению, которое основано знаниях, законах войны, законах мироздания, по которым живет мир и мы с вами существуем, война закончилась. российско-украинская война закончилась», - утверждает Олег Стариков.
Также эксперт отмечает, что «закончилось» и «завершилось» – это, казалось бы, синонимы, но на самом деле слова с совершенно разными значениями. Как он объясняет, войны заканчиваются в трех случаях: первый – когда у сторон закончились ресурсы, второй – когда есть политическое решение, третий – когда во время генерального сражения один противник победил другого, то есть одержал победу и триумф.
«Что мы в настоящее время видим? Мы видим, что президент Трамп с учетом его мощи, веса и того, что он был до недавнего времени посредником, заставил посадить двух непримиримых противников – российскую федерацию и Украину – за стол переговоров. То есть это уже идут политические переговоры. Уже прошел второй раунд, а третий раунд уже скоро будет, говорили, что в июне. Так вот – война закончилась», - объяснил Олег Стариков.
То есть, констатирует он, уже принято решение о том, чтобы закончить войну политико-дипломатическим путем, а завершение войны – это либо подписание мирного соглашения, либо заморозка конфликта. И к этому, утверждает эксперт, мы идем, поскольку ни у одной из сторон нет ресурсом, сил и средств прорвать фронт, даже движение россиян в Сумской области, подход к Днепропетровской – это тактический уровень, который не влияет на стратегической решение в войне.
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