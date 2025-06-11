Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что политическое решение закончить войну уже принято, но надо решить еще много вопросов, чтобы окончательно ее завершить, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Война – это больше политика, чем ведение боевых действий. То есть война – это продолжение политики. По моему личному убеждению, которое основано знаниях, законах войны, законах мироздания, по которым живет мир и мы с вами существуем, война закончилась. российско-украинская война закончилась», - утверждает Олег Стариков.

Также эксперт отмечает, что «закончилось» и «завершилось» – это, казалось бы, синонимы, но на самом деле слова с совершенно разными значениями. Как он объясняет, войны заканчиваются в трех случаях: первый – когда у сторон закончились ресурсы, второй – когда есть политическое решение, третий – когда во время генерального сражения один противник победил другого, то есть одержал победу и триумф.

«Что мы в настоящее время видим? Мы видим, что президент Трамп с учетом его мощи, веса и того, что он был до недавнего времени посредником, заставил посадить двух непримиримых противников – российскую федерацию и Украину – за стол переговоров. То есть это уже идут политические переговоры. Уже прошел второй раунд, а третий раунд уже скоро будет, говорили, что в июне. Так вот – война закончилась», - объяснил Олег Стариков.

То есть, констатирует он, уже принято решение о том, чтобы закончить войну политико-дипломатическим путем, а завершение войны – это либо подписание мирного соглашения, либо заморозка конфликта. И к этому, утверждает эксперт, мы идем, поскольку ни у одной из сторон нет ресурсом, сил и средств прорвать фронт, даже движение россиян в Сумской области, подход к Днепропетровской – это тактический уровень, который не влияет на стратегической решение в войне.

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