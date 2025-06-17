Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что россия продолжает террористические удары по Украине, но есть изменения в подходах к обстрелам, движении шахедов, траектории, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, вражеские дроны летят на высоте 4-5 км, а когда заходят на цель, увеличивают скорость и совершают пикирование. Кроме того, отмечает он, фиксируются такие случаи, когда дроны начинают просто зависать в воздухе, двигатели выключаются, и они могут упасть, при этом взорваться или своим весом нанести определенные разрушения.

«С точки зрения ущерба, очевидно, когда дрон летит выше, работать по нему пулеметами мобильным огневым группам сложнее, потому что они не достают на такие высоты. Иногда даже зенитные установки не могут их достать. Работает и армейская авиация, и украинские вертолеты, которые сбивают. Одним из лучших способов сбивания таких дронов является пример Израиля и стран, которые помогают ему сбивать дроны, что запускает Иран. И фактически это авиация, это ракеты класса «воздух-воздух». Но для этого нужно больше ракет и больше самолетов. Да и вообще если бы у нас было больше зенитно-ракетных комплексов и ракет к ним, можно было бы и эффективнее противодействовать дронам», - объясняет Александр Мусиенко.

Также, рассказывает эксперт, сложность сбивания шахедов состоит в том, что они наматывают круги, перепланируют маршруты, пытаясь ввести в заблуждение наши средства ПВО, поэтому им действительно тяжело противодействовать.

«Но этот опыт изучают и обобщают сейчас наши силы, производят средства, как улучшить и повысить эффективность работы по сбиванию дронов. Потому что сложности есть, надо откровенно говорить, определенные сложности фиксируются, но работа продолжается и будет продолжаться», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что происходит на Ближнем Востоке: изменение режима в Иране, цены на нефть, ядерное соглашение.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, как война на Ближнем Востоке окажет влияние на помощь Украине.