Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, идет дискуссия, есть разные версии, как кремль может использовать эти учения и эту группировку. В частности, рассказывает он, некоторые военные говорят о том, что россия может ударить по Ровну, чтобы перерезать логистику через западные границы Украины. По мнению эксперта, это все же маловероятный сценарий, потому что даже если российские войска перережут логистику в районе Тернополя, все равно логистика также идет через Румынию и Молдову, и вообще много по территории Запада Украины противник пройти просто не сможет, это нереально.

«Другая точка зрения - все-таки снова пойдут на Киев, все-таки снова через Чернобыльскую зону на Киев. Я не очень в этот сценарий верю, потому что многие уроки учтены и там все хорошо приготовлено», - отмечает Руслан Бортник.

По мнению эксперта, более опасный и логичный сценарий – это попытка удара по левому берегу Днепра, удар одновременно с территории Беларуси и россии на Чернигов, Бровары, левобережный Киев. А также, добавляет он, это может параллельно усилить наступление рф на Суммы, потому что удар по левому берегу перережет логистику в Сумскую область.

«Причем может не использоваться даже территория Беларуси, может использоваться только территория России. Или, например, по границам с Беларусью может создаваться только напряжение для растягивания наших сил. То есть диверсионная работа и все такое. Может создаваться напряжение, чтобы мы удерживали там наши войска», - объясняет Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Украине нужно учиться «дипломатии» у Израиля.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, будут ли контратаки ВСУ на Сумщине и Курщине: «Подошло подкрепление».