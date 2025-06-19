Военнослужащие и политические эксперты Александр Мусиенко и Тарас Березовец объяснили, почему Трамп требует капитуляции от Ирана, но не от россии и рассказали, как Украине изменить эту ситуацию, сообщает Politeka.

Об этом они рассказали в подкасте «После войны».

«Я жду таких же призывов от Трампа по поводу путина. Вот чего не хватает. Тогда можно будет поверить действительно в американскую решительность и лидерство. Америка – такая страна, просто надо эти шаги предпринять, а их, к сожалению, нет. Потому что нельзя декларировать борьбу против одного террориста и пытаться понять другого. Это абсолютно взаимоисключающие вещи, поэтому должна быть четкая последовательность, если мы уже говорим, что есть ось зла. А ведь это не мы придумали, а США, что есть ось зла. Да, есть Иран, есть Северная Корея, есть россия. Так давайте добьем всю ось зла тогда, а не так, что будем здесь как-то так, а там как-то так», - утверждает Александр Мусиенко.

По словам Тараса Березовца, в отличие от аятоллы Хаменеи, с путиным у Трампа есть какая-то духовная связь по известным или неизвестным причинам. Однако, отмечает он, путину не удалось стать посредником в мирном урегулировании на Ближнем Востоке, ведь все видят, что союзники россии проиграют – сначала бездарно сдали режим Асада в Сирии, теперь под ударом Иран.

«Иран – это государство, причастное к российской вооруженной агрессии против Украины: предоставление баллистических ракет, 600 шахедов и технологий, матрицы. Только за этот год было нанесено более 20 000 ударов иранскими шахедами – это все ответственность Ирана. Я так говорю гипотетически, но возможно ли когда-то появление украинских подразделений, возможно ССО, ГУР на территории Ирана?», - рассуждает Тарас Березовец.

По мнению Александра Мусиенко, этого исключать нельзя, потому что события развиваются стремительно. В то же время, подчеркивает он, в национальных интересах Украины скорая нормализация ситуации на Ближнем Востоке. Потому что затягивание этой войны, объясняет эксперт, пусть даже с ликвидацией аятоллы Хаменеи и всего иранского правительства, приведет к тому, что Украина уже не будет в центре внимания мира, а значит, меньше поставок оружия и финансовой помощи.

Как сообщала Politeka, Фейгин заявил, что события на Ближнем Востоке сильно коснутся россии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему Трамп не намерен решать вопросы европейской безопасности.



