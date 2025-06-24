Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что через конгрессменов, организации и общественное мнение Украина может достучаться до Белого дома, чтобы получить помощь, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ожидаем планирование бюджета на 2026 год от Соединенных Штатов, что будет поставляться и что они предусмотрят. Пока на 2025 мы не получаем дополнительных пакетов, особенно систем ПВО, особенно Patriot, в которых нуждаемся. Но борьба за эти решения продолжается», – констатирует Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, чтобы работать с США в этом направлении, нужно понимать, как работает там система. То есть, объясняет он, нужно работать с синктенками, то есть с неправительственными организациями, формирующими полисы и предложения, а еще работать с офисами конгрессменов, с сенаторами, непосредственно с каждым индивидуально, пытаясь объяснять, чтобы они регистрировали соответствующие законопроекты и продвигали их, лоббировали их, в том числе медийно.

Кроме того, добавляет эксперт, конечно, нужно работать с Госдепом, Пентагоном, с каждой организацией и учреждением, и тогда доходить уже до Белого дома. По его словам, также важно работать с теми, кто формирует политику в США, кто имеет большую аудиторию в соцсетях, а еще проводить разные мероприятия для американцев, и здесь, конечно, нужна помощь посольства.

«Америка была и остается нашим стратегическим партнером. Что бы то ни было, кто бы ни был президентом Соединенных Штатов Америки, какие бы решения ни принимались, для нас США были, есть и будут стратегическими партнерами. И нам нужно с ними развивать сотрудничество и взаимодействие. И не просто его развивать, а углублять. Это и пытается делать президент», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко оценил, возможен ли раскол стран оси зла из-за событий на Ближнем Востоке.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал, сколько продлится российско-украинская война: «Уже выставляется новый дедлайн».





