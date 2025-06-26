Венгерский эксперт по политике безопасности Аттила Демко заявил, что все разговоры о пророссийской Венгрии – это только сообщения в прессе, на самом деле венгры за Украину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бортника.

«На самом деле очень важно подчеркнуть, что Венгрия не является нейтральной в этом конфликте. Венгрия поддерживает Украину в этом конфликте, несмотря на то, что пишет пресса. Мы голосовали, по сути, за все резолюции в ООН и в рамках ЕС против россии. Мы сохраняем санкции против россии», - подчеркивает Аттила Демко.

По случаю он напоминает, что буквально 2 недели назад Венгрия проголосовала за 17-ый пакет санкций, но требование к следующему пакету – исключить запрет на нефть, газ и ядерное топливо. Тем не менее, подчеркивает эксперт, все остальное против россии – технологические санкции, авиационные санкции и так далее – Венгрия поддерживает, поэтому она не нейтральна.

«Так что разговоры о том, что Венгрия важна для россии или даже поддерживает ее, – это просто сообщения в прессе. И я понимаю, что украинцы так это воспринимают. Так что не поймите меня неправильно, я понимаю, что украинцы чувствуют это именно так, но реальность совсем иная. Большинство венгров не поддерживают россию, а путин здесь очень непопулярен», - констатирует Аттила Демко.

По словам эксперта, нигде в Будапеште вы не увидите российских флагов или портретов путина, чего много в других столицах стран ЕС, например, в Белграде. Тем не менее, констатирует он, в Венгрии есть пророссийские люди, но гораздо больше людей, которых немного раздражает украинский подход к венгерскому меньшинству и языковым вопросам. По мнению эксперта, в этом плане у Украины есть проблемы и с Польшей, и с Румынией тоже, но они, возможно, менее выражены, чем с Венгрией.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал, будет ли мир после глобальной эскалации: «В геополитике должно все успокоиться».

Также Politeka писала о том, что Шейтельман прокомментировал намерение Медведева передать Ирану ядерный боекомплект.