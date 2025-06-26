Военнослужащие и политические эксперты Александр Мусиенко и Тарас Березовец рассказали, выведут ли США свои войска из Европы на фоне постоянно растущих угроз со стороны рф, сообщает Politeka.

Об этом они рассказали в подкасте «После войны».

«Какую угрозу представляет россия в более долгосрочной перспективе для НАТО и как будет реагировать НАТО? Или не представляет, как сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Так представляет россия угрозу для НАТО или не представляет?», - отмечает Александр Мусиенко.

Как напоминает Тарас Березовец, в официальных документах НАТО указано, что россия – угроза, поэтому Орбан как премьер крупной европейской страны точно их читает, но у него, очевидно, свое мнение. По его словам, Орбан – просто оппортунист, который всегда следит за конъюнктурой, ловит эту волну и использует себе на пользу, а сейчас как раз новая администрация США со своими взглядами, поэтому кремль – не для всех угроза.

Попутно Александр Мусиенко вспоминает, как Германия устроила США информационную провокацию накануне саммита НАТО в Гааге. Как он рассказывает, было заявление от канцлера Мерца и министра обороны Писториуса, чтобы США конкретизировали, в каком количестве и последовательности они собираются выводить свои войска из Европы. А в ответ, отмечает эксперт, была тишина, так что пока активность США остается.

«Они хорошо задали вопрос Трампу: «Так что там с выводом войск?». 105 тысяч американских войск, из них самая большая группировка сегодня в Германии – более 30 тысяч. Глава Пентагона Пит Гегсет уже начал подготовку, что, мол, из Германии будем выводить. Куда, неясно, но будем сокращать присутствие. Но, учитывая опасности, которые сейчас ждут европейских членов НАТО со стороны россии, я не думаю, что американцы так легко пойдут на сокращение своего контингента в Европе. Не думаю», - рассуждает Тарас Березовец

Как сообщала Politeka, Кущ заявил, что для вступления в ЕС Украина еще должна найти себя в глобальных цепочках добавочной стоимости.

Также Politeka писала, что Кульпа объяснил, почему польское председательство в Европейском Союзе не стало бенефисом украинской интеграции.





