Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что война сильно исчерпала запасы техники россии, но не стоит надеяться на быстрый мир, кремль не успокоится, пока не будет повержен, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Мотоциклы – это часть тактики, это постараться быстрее преодолеть серую зону до линии врага. Окей, это вопрос дискуссионный, но тактика людоедская, потому что из 100 мотоциклистов 90 сожрут, 10 доедут и закрепятся. Если у вас есть бесконечное количество людей и эти люди готовы умирать, а вам плевать на потери, то тактика валидная. Хорошо, это вопрос дискуссионный, но «Жигули» – это прямая индикация того, что у вас нет техники. Потому что мне очень сложно представить солдата на фронте, которые между БТР и «Жигулями» выберет «Жигули», - комментирует Игаль Левин.

По его словам, во многом россияне уже все исчерпали и перешли на советский запас техники, танки же используются из закрытых позиций как огневые точки. Что касается флота, добавляет офицер, то Украина разгромила много российских кораблей, остальные пришлось попрятать.

Тем не менее, подчеркивает гость программы, все разговоры о заморозке войны, договорняке – это пустая болтовня, потому что россия не успокоится, пока не подчинит себе Украину в военном плане, манипуляцией, расшатыванием изнутри, гибридно или как угодно. Как он напоминает, в Израиле выросли целые поколения в войне с Египтом, поэтому и украинцам не надо зря надеяться на окончание войны в этом, следующем или каком-то еще году.

«То есть россия - это надолго. россия успокоится только тогда, когда она будет очень хорошо побита. И нужно бить. Украина ее бьет дронами, была «Паутина». Но нужно понимать, что это же не в вакууме зафиксированные какие-то события, что была «Паутина» и все. Уверен, что спецслужбы Украины – СБУ, ГУР и другие – готовят еще мероприятия для того, чтобы продолжать россию бить. Это был болезненный удар по стратегической авиации, невосполнимый. Поэтому нужно бить врага. Мир заключается только с битыми врагами, потому россию нужно бить», - подчеркивает Игаль Левин.

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