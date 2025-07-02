Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал информацию медиа о том, что Пентагон остановил поставки оружия Украине и оценил, что может изменить решение США, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в в своем блоге.

Это решение было принято, рассказывает эксперт, через несколько недель после того, как глава Пентагона Пит Хегсет распорядился провести ревизию американских запасов. Как он отмечает, эти запасы существенно уменьшились из-за многолетних поставок оружия Украине для противодействия вторжению россии, а также из-за почти двух лет активных боевых действий на Ближнем Востоке, где США боролись с хуситами в Йемене и обороняли Израиль и союзников от Ирана.

«Боеприпасы могут остаться заблокированными до завершения ревизии. Если будет установлено, что этих ресурсов не хватает или они нужны для других регионов мира, блокировка может продолжаться дольше. Речь идет о десятках ракет Patriot, 155-мм снарядах для артиллерии, более 100 ракет Hellfire, 250 высокоточных ракет GMLRS (это те, которые используются в системах HIMARS), десятках зенитных ракет Stinger, ракетах AIM класса «воздух-воздух» и гранатометах. Пентагон от комментариев отказывается. NBC News напоминает, что Украина неоднократно призывала США и европейские страны предоставить дополнительные системы ПВО, особенно на фоне роста российских ударов», – рассказывает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, нам нужно было бы, чтобы поставки оружия разблокировали как можно быстрее, но пока позиция США такова. Между тем, отмечает он, на Ближнем Востоке, похоже, будет перемирие, ведь Трамп сообщил, что Израиль согласился на условия, необходимые для окончательного заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого США будут работать со всеми сторонами по завершению войны.

«То есть шаги действительно направлены на уменьшение напряжения на Ближнем Востоке. Надеемся, что это пойдет нам в актив. Во-первых, надеемся, что действительно удастся гарантировать защиту Израиля, по которому бьют террористические режимы и государства. Но надеюсь, что это поможет нам ускорить поставки вооружения и мы сможем его получить», – рассуждает Александр Мусиенко.

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