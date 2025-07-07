Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Трамп, похоже, медленно, но разочаровывается в путине, только вот каждый их разговор заканчивается для Украины массированным обстрелом, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Мерц ведь предупреждал Трампа, что каждый контакт с путиным заканчивается массированным обстрелом украинских городов, это было после визита Орбана и звонка Шольца, поэтому лучше воздержаться лишний раз. Тем не менее, констатирует он, Трамп решил, что особенный, и все же позвонил путину с мыслью, что ничего плохого не случится.

«Но путин начал обстрел Киева прямо во время разговора с Трампом. Вот когда Зеленский что-то поперек сказал, Трамп бросил: «Все, до свидания, выгоняю, прекращаю переговоры». А когда путин начал бомбить Киев во время телефонного разговора, Трамп не бросил трубку. А мог просто бросить трубку», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Хотя Мерц, добавляет эксперт, верил в Трампа до последнего, он сказал, что президент США демонстрирует все больший скептицизм, становится все более критичным, он приближается к той оценке российско-украинской войны, которая есть в Европе. По его словам, Мерц снова оказался прав, потому что после разговора с путиным Трамп заявил о том, что разочарован, что никакого прогресса на пути к миру нет, а потом еще и добавил более прямо, что россия, похоже, не хочет заканчивать войну.

«Но как-то это прозрение наступает очень медленно. Сколько еще нужно массированных обстрелов Украины, чтобы Трамп дошел в своём понимании хотя бы до второй лунки? Это я говорю на его языке, чисто по-гольфовски. Вы ему скажите, что он сейчас не на второй лунке пока еще даже. Может, Мерц с ним будет играть», - констатирует Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что пауза в поставках Украине американского оружия – политическое решение, и принято оно в суматохе.

Также Politeka писала о том, что Ванетик рассказал, воспринимается ли россия в администрации Трампа как агрессор.