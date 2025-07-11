Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что, кроме законопроекта Линдси Грэмма, к игре может присоединиться глава Минфина Бессент со своими санкциями против рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Американские медиа пишут о возможном изменении стратегии относительно того, как действовать дальше. Особенно это касается Трампа. Ключевое – будет ли он решительным в том, чтобы дать «зеленый свет» конгрессменам, чтобы они проголосовали за законопроект о мощных санкциях против россии и всех, кто поддерживает кремль в этой войне», - отмечает Александр Мусиенко.

Однако, рассказывает он, западные медиа пишут, что Трамп хочет, чтобы у него была возможность своими указами вводить и отменять санкции, чтобы у него была широта маневра и он меньше зависел от Конгресса. По словам эксперта, это не очень хорошо, все же снять санкции через голосование в Конгрессе гораздо труднее, потому что нужно обосновать, убедить обе палаты, что это нужно сделать именно сейчас.

А британское издание The Telegraph, отмечает он, пишет, что в США рассматривается не только законопроект Линдси Грэма, ведь министр финансов Скотт Бессент тоже может предложить свои санкции. Речь идет о том, рассказывает эксперт, что Трамп, признавая устойчивость российской экономики, несмотря на санкции, может использовать Бессента – талантливого специалиста с Wall Street, умеющего находить и использовать уязвимости экономик стран-оппонентов.

«Новую стратегию давления на россию будет разрабатывать министр финансов США Скотт Бессент. Трамп хочет использовать его таланты, которые уже помогли в торговой войне с Китаем. Бессент, известный своей нестандартной стратегией и опытом работы на Wall Street, может стать ключевой фигурой в новой политике Вашингтона», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что каким бы развитым ни было общество, войны будут всегда.

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