Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко рассказал, что россияне из малых городов и сел преимущественно уже хотят переговоров, но вот москва и другие мегаполисы - войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Как немцы несли ответственность за Гитлера, так и россияне несут ответственность за террориста №1 путина и за войну. Но определенная тенденция, которая мне кажется интересной, все-таки прослеживается», – отмечает Николай Томенко.

Как он рассказывает, результаты последнего опроса «Левады-Центра» свидетельствуют, что россия вышла на пик ожидания мирных переговоров: менее 30% респондентов поддерживают продолжение войны, а 65% хотят мирных переговоров. В то же время, отмечает политик, не нужно питать иллюзий, ведь мирные переговоры, по мнению россиян, выглядят так: по ним не стреляют, аэропорты не останавливаются, а их войска забирают Донецкую, Луганскую и другие украинские области.

По его словам, если проанализировать эти данные в разрезе демографической и административной составляющей, то мы увидим, что больше всего фанатов войны – в больших городах, особенно в москве. Как подчеркивает политик, москва – это единственный населенный пункт в россии, где количество тех, кто хочет продолжать войну любой ценой, больше тех, кто хочет мирных переговоров, тут 49% против 48%.

«Вместе с тем в селах и городах с населением до 100 000, цифры абсолютно противоположны. Там буквально около 20% выступают за продолжение и почти 70% – за мирные переборы. Я это объясняю, конечно, абсолютно двойными стандартами мобилизации, потому что из сел и городов количество мобилизованных и вернувшихся в мешках, гробах или вообще не вернувшихся на порядок выше, чем в самой москве. И вот выходит, что центр убийств, украиноедства, варварства и мародерства – в москве», - заключает Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Трамп меняет стратегию и может наконец-то дать «зеленый свет» санкциям против рф.

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