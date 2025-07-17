Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что 50 дней, что Трамп дал путину, - это очередное проявление наивности американского президента, ведь россия собирается воевать дальше, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Reuters пишет, что угрозы Трампа не испугали путина, поэтому россия собирается продолжать войну против Украины, пока Запад не согласится на ее условия. путин считает, продолжает он, что российская экономика достаточно сильная, чтобы выдержать любые дополнительные санкции, так что территориальные требования кремля могут только возрасти по мере продвижения российских войск.

«Одержимость войной – вот вам, пожалуйста. Поэтому это наивность американского президента, что путин и россияне хотят мира, мы видим это на поле боя, враг сунет, местами накапливает свои силы и средства для того, чтобы продолжать. террористические удары по украинским городам, по гражданским объектам и инфраструктуре. Все это – свидетельство того, что путин стремится только к войне, агрессии, эскалации. А Трамп все ждет, дает неделю-две, потом еще две, а теперь 50 дней, и, возможно, что-нибудь изменится. Не изменится», – утверждает Александр Мусиенко.

По его мнению, даже если статья Reuters – вброс, описанное все равно соответствует действительности. Однако, отмечает эксперт, здесь точно есть ИПСО в этих предложениях, что путин может увеличить территориальные претензии.

«Да ничего он не увеличит, потому что, по подсчетам аналитиков издания The Economist, россии надо воевать как минимум до 2029 года, чтобы попытаться оккупировать в пределах административно-территориальных единиц все те области, о которых постоянно идет речь: Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская. И Силы обороны Украины, украинский народ не дадут этого сделать», – подчеркивает Александр Мусиенко.

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