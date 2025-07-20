Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что назначение Юлии Свириденко премьером может ознаменовать приход к власти людей не из СССР, которые будут нести западные ценности, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Пока предлагаю не ругать и не хвалить, дайте человеку поработать. Но прозвище я уже придумал – редкоземельная принцесса Юлия Свириденко. Понятно, это отсылка к газовой принцессе Юлии Тимошенко. Путь от Юлии Тимошенко до Юлии Свириденко Украина прошла за 20 с небольшим лет», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как отмечает эксперт, такие были времена, когда-то была газовая принцесса, а сейчас пришло время новых людей. Конечно, констатирует он, мы еще посмотрим, какой из Юлии Свириденко будет премьер, но ее назначение имеет символический смысл – это приход к власти человека, который практически не застал СССР, она родилась в 1985 году, это уже практически продукт другой эпохи.

По словам эксперта, в конце 2000-х это происходило в Латвии, тогда к власти приходили несоветские люди с западным образованием, и они боролись с коррупцией, занимались антимонопольной деятельности, ломали олигархическую систему. И в результате, утверждает он, Латвия стала из постсоветской страны передевропейской, а потом и европейской, возможно, это начнет происходить и в Украине.

«Юлия Свириденко не делала революций и не занималась бизнесом, она тихо, спокойно подписывала договора с Бессентом, министром финансов США. То есть у нее абсолютно другой бэкграунд, абсолютно другой фон. Надеюсь, это человек, который будет нести в эту власть западные традиционные ценности: прозрачность, подотчетность, борьба с коррупцией. Очень хочется верить, что это действительно эпохальный перелом в истории украинского госуправления», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что нужно 80% бюджета Украины направить на нужды фронта.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман предупредил о последствиях санкций Трамп: «путин и Си должны вместе решить закончить войну».