Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что Запад пытается активизировать переговорный процесс, в противном случае российско-украинская война затянется еще дальше, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сейчас значительная внешнеполитическая активность вокруг Украины, и это несмотря на август, несмотря на традиционный период отпусков как в США, так и в странах ЕС. Несмотря на это, активность будет очень внушительной. Это уже заметно, потому что Стив Уиткофф, спецпредставитель Трампа, едет в россию, а другой спецпредставитель Трампа, хорошо нам известный генерал Кит Кэллог, в конце недели может приехать в Киев с целью проведения переговоров», – отмечает Александр Мусиенко.

И это все, подчеркивает он, происходит на фоне российских атак, на фоне заявлений Трампа и на фоне ожиданий того же 8 августа, которое станет во многом определяющим относительно того, каким образом дальше будет проводиться американская и в целом западная политика по отношению к россии.

«Почему едет Уиткофф в россию, почему едет Кэллог к нам и другие, возможно, приедут? Очевидно, они хотят активизировать переговорный трек. Сейчас Запад воспринимает возможность продолжения переговоров как все или ничего. Или сейчас попытаются еще каким-то образом нажать на путина и заставить россию идти на переговоры, или война может затянуться дальше как минимум на следующие 6 месяцев, то есть до конца года и дальше, до первой половины 2026 года. Вот что может произойти, поэтому хватаются и думают», – объясняет Александр Мусиенко.

Однако, отмечает он, на самом деле многое сейчас решается на фронте, Украина стоит, пока стоит пехота. Кроме того, добавляет эксперт, важно продолжать наносить удары по военным объектам врага, ведь, как пишет Reuters, из-за атаки украинских беспилотников Новокуйбышевский НПЗ работает на 48% от своих производственных возможностей, то есть это все уменьшает военный потенциал рф.

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