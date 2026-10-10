Грошова допомога в Херсонській області доступна різним категоріям громадян через державні, обласні, місцеві та міжнародні програми.

Грошова допомога в Херсонській області передбачена, зокрема, для ВПО, сімей із дітьми, ветеранів, військовослужбовців та мешканців громад, які постраждали через війну.

На офіційному ресурсі Херсонської районної військової адміністрації зібрали перелік доступних напрямів підтримки. Окремі проєкти передбачають фінансові виплати, інші допомагають продуктами, засобами гігієни або надають безоплатні консультації.

Внутрішньо переміщені особи можуть скористатися державною соціальною підтримкою, гуманітарними програмами та пропозиціями міжнародних організацій. Для херсонців, які перебувають в інших регіонах, також працюють спеціальні центри.

Зокрема, у Чернівцях діє координаційний осередок «Вільні разом». Там переселенці можуть отримати юридичну, психологічну та медичну консультації, допомогу з працевлаштуванням і адміністративними питаннями.

У громадах Херсонського району діють власні програми. Наприклад, у Музиківській громаді окремі категорії населення отримують кошти на придбання продуктів харчування в межах програми Всесвітньої продовольчої програми ООН. Розмір такої виплати становить 1800 гривень.

Також там опрацьовується можливість фінансування придбання твердого палива перед опалювальним сезоном.

У Дар’ївській громаді мешканцям видають продуктові набори, хліб та іншу гуманітарну підтримку. Окремі набори передбачені для родин із дітьми. Для отримання частини такої допомоги потрібно бути зареєстрованим у громаді та підтвердити фактичне проживання.

Грошова допомога в Херсонській області також може надаватися в межах місцевих програм соціального захисту. У громадах передбачають підтримку для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, цивільних постраждалих, звільнених із полону та інших вразливих категорій.

Куди звертатися

Умови залежать від конкретної програми та місця проживання. Для уточнення можливості отримання коштів або гуманітарної підтримки мешканцям рекомендують звертатися до відповідної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування чи соціальних служб.

Грошова допомога в Херсонській області не обмежується однією програмою: перелік доступних варіантів регулярно оновлюється залежно від потреб населення та роботи благодійних організацій.